Colloque "La finance solidaire pour tous !"

A l’occasion de la COP 27, qui consacre la journée du 9 novembre à la finance, et du Mois de l’ESS, Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire et de la Vie associative auprès de la Première Ministre, inaugurera mercredi 9 novembre 2022 au sein de son ministère (101 rue de Grenelle, Paris 7) un colloque sur la Finance Solidaire et Responsable, « La finance solidaire pour tous ! ».

Cette initiative a pour objectif de rassembler les acteurs de la finance et de l’épargne solidaire et des acteurs de l’ESS, afin de développer leurs engagements, faire émerger des propositions, et accélérer le développement de leurs actions en faveur des entreprises de l’ESS, et leur promotion auprès du grand public.

DÉROULÉ PRÉVISIONNEL

10h15 Introduction de Madame Schiappa, Secrétaire d’Etat en charge de l’ESS et de la vie Associative

Hôtel de Rothelin Charolais, 101 Rue de Grenelle, Paris 7e

10h30 1ère Table ronde : Finance responsable et solidaire comment accélérer ?

Animation : Audrey Tcherkoff

Intervenants : Patrick Sapy (Fair) Eva Sadoun (Lita.co) Laurence Méhaignerie (Citizen Capital) Laurence Laplane (Rigal) le Crédit Coopératif, Head of Impact Investing Paris (en cours)



2ème Table ronde : Comment la finance solidaire se met au service du développement des entreprises de l’ESS ?

Animation : Audrey Tcherkoff

Intervenants : Pierre-René Lemas (France Active) Olivier Sichel (Banque des territoires) Philippe Zaouati (Mirova) Axel Paugam (Groupe SOS)



12h00 Conclusion de la Secrétaire d’Etat à l’ESS et à la Vie associative