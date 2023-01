Libre en fête 2023

Autour du 20 mars, découvrez le Logiciel Libre partout en France !

Initiée et coordonnée par l’association April, l’initiative Libre en Fête revient pour la 22e année consécutive : pour accompagner l’arrivée du printemps, des événements de découverte du Logiciel Libre et de la culture libre en général seront proposés partout en France autour du 20 mars 2023, dans une dynamique conviviale et festive.

Les Logiciels Libres

Les Logiciels Libres sont issus d’une vision de l’informatique basée sur le partage de la connaissance et en faveur de l’émancipation des utilisateurs et des utilisatrices. Développés et utilisés au sein de communautés privilégiant la coopération et l’entraide, les Logiciels Libres constituent un véritable bien commun dans lequel tout le monde peut emprunter. Pour en savoir plus sur le Logiciel Libre et ses enjeux, nous vous invitons à consulter la page Découverte.

Logiciels, services en ligne, projets collaboratifs, art et culture libres

Au travers des événements du Libre en Fête, vous pourrez découvrir des logiciels libres tels que le navigateur Web Mozilla Firefox, la suite bureautique LibreOffice, le client de courrier électronique Mozilla Thunderbird, le lecteur multimédia VLC, le système d’exploitation GNU/Linux et bien d’autres encore.