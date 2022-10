Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) permanent PTCE 2022 - phase 2

Dans le cadre de l’effort de développement économique des territoires, la secrétaire d’Etat chargée de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de la vie associative (SE ESSVA) a souhaité continuer la dynamique de soutien continu à l’émergence et à la consolidation des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), définis par L’article 9 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS.

Relancé en 2021, l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) permanent (valable entre mai 2021 et mai 2023) vise à soutenir les PTCE à plusieurs stades de leur développement.