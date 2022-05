Université du Faire ensemble "Enjeux et méthodes pour coopérer"

La septième université du Faire ensemble de la Fonda aura lieu les 9 et 10 juin 2022 à la Halle Pajol, à Paris. Ouverte à tous, cette nouvelle édition sera l’occasion d’explorer les enjeux, méthodes et outils pour « faire ensemble », l’Objectif de développement durable (ODD) 17.

Rythmée par des tables rondes et des ateliers pratiques, l’université favorisera le partage de savoirs et d’expériences utiles à la structuration de communautés d’action. Ces différents temps d’intelligence collective permettront une meilleure compréhension des enjeux de la coopération pluriacteurs et la mise en lumière de méthodes qui y contribuent.

À cette occasion la Fonda présentera son Guide méthodologique du Faire ensemble*. Un exemplaire sera remis à chaque participant.