France Tiers-lieux et la Banque des territoires sont heureux de vous annoncer le lancement du cycle de webinaire "Parcours Tiers-lieux" à destination des collectivités territoriales.

Rendez-vous le 4 juillet de 14h - 15h30 pour le 1er webinaire Pourquoi et comment "faire tiers-lieu" sur son territoire ?

Lors de chaque webinaire, des collectivités témoins, accompagnées de porteurs de tiers-lieux, seront invitées à partager leur expérience dans le soutien et le développement des tiers-lieux de leur territoire.

Un 1er webinaire aura lieu début juillet 2022 et 3 autres suivront, après l’été.

Pour ce webinaire introductif, nous avons choisi de nous pencher sur la question suivante : Pourquoi et comment “faire tiers-lieu” sur son territoire ? Ce premier temps de partage d’expériences montrera la diversité des postures et des rôles que peuvent adopter les collectivités locales vis-à-vis des projets de tiers-lieux de leur territoire :

quel rôle et quelle posture pour la collectivité vis-à-vis des projets de tiers-lieux de son territoire ? soutien d’une initiative citoyenne ou portage direct ? quel impact sur le territoire ? quel investissement des collectivités dans les tiers-lieux ?

2 maires de petites communes qui portent directement un projet de tiers-lieu viendront nous partager leurs expériences, leurs défis et leurs réussites.

3 binômes élu-porteur de projet nous partagerons la nature de leur relation et leur vision des liens vertueux qui sont possibles entre tiers-lieux et collectivités.

Nous conclurons ce premier volet du cycle par un temps d’échange entre les participants et les intervenants.