A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire des Hauts-de-France réunit les acteurs et les actrices de l’entrepreneuriat au féminin pour parler de création de projets dans l’Economie Sociale et Solidaire lors du webinaire : “Porteuse de projet de l’ESS, vers qui je m’oriente”

Quels sont les réseaux de l’ESS qui accompagnent des femmes entrepreneures ? Quels sont les constats, les freins et les leviers ? Vous vous mobilisez pour l’entrepreneuriat au féminin ? Cet événement est fait pour vous !

Vous portez un projet ESS au féminin ? Vous vous mobilisez pour l’entrepreneuriat au féminin ? Cet événement est fait pour vous !

Au programme :

14 H : Introduction

Quels sont les enjeux autour des questions de l’égalité femmes - hommes en région Hauts-de-France

par : Amandine Montuelle, Observatoire CRESS HDF

15H20 : Témoignages inspirants

Les appuis pour les femmes entrepreneures de l’ESS en région Hauts-de-France.

Témoignage de 3 réseaux régionaux par : Karine Joly, Initiatives Paysannes HDF Valérie Dorey, ADIE/02 Hélène Rouzé, BGE Picardie



16H20 : Conclusion