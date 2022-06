Cette année, le Mécènes Forum se tiendra au Musée des Confluences à Lyon, et en hybride, les 3 & 4 octobre prochains !

Qu’est ce que le Mécènes Forum ?

Organisé chaque année depuis 2016, le Mécènes Forum rassemble les acteurs du mécénat afin de permettre débats, échanges et réflexions constructives autour des enjeux contemporains du mécénat.

Cet événement de deux jours propose tables rondes, ateliers juridiques, sessions de pitchs et moments de networking. La réflexion sera stimulée par le témoignage inspirant de porteurs de projets et de mécènes, par l’analyse scientifique de chercheurs experts, par l’approche philosophique de personnalités du mécénat, par le prisme du monde politique et par le regard expérimenté de dirigeants d’entreprises françaises et internationales.

Le Mécènes Forum est l’occasion pour vous de faire des rencontres utiles et inspirantes, de partager votre expérience et vos bonnes pratiques, d’apprendre et de s’inspirer, autour de moments conviviaux.

De l’urgence à la construction d’un avenir plus durable

A l’épreuve de périodes de grandes crises sanitaire, ukrainienne ou encore des réfugiés, la nécessité d’agir ou l’urgence à agir permet d’apporter des réponses rapides, par le biais d’actions fortes et de grande ampleur de la part des mécènes.

Si l’urgence peut être un véritable facteur d’innovation, la réponse aux crises consécutives interroge le rôle des mécènes, entre réparation nécessaire et construction d’un avenir plus désirable et durable.

Comment pérenniser l’impact des actions mises en place dans l’urgence ? Comment le mécénat peut-il permettre de s’extraire de stratégies de court terme en réponse à l’urgence pour investir les sujets de demain dans un temps long ?

Qu’en est-il de l’urgence climatique, silencieuse, invisible ?

L’urgence climatique progresse silencieusement. Est-ce la raison pour laquelle elle est moins comprise ?

Depuis deux décennies seulement, les stratégies des organisations intègrent de manière transversale les enjeux du développement durable, souvent à la demande de leurs collaborateurs ou pour être en conformité avec la législation.

Si ces enjeux sont aujourd’hui bien identifiés, ils n’entraînent pas encore de réponses assez efficaces à la hauteur de l’enjeu. Comment systématiser l’intégration de l’enjeu climatique dans nos prises de décisions et apporter une réponse efficiente, à la hauteur de sa criticité ?