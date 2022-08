Journée Internationale des Coopératives 2022

Samedi 2 juillet, les coopératives du monde entier célèbrent la 100ème Journée internationale des coopératives. L’occasion de rappeler le rôle et l’importance qu’ont les coopératives dans la société et de partager le regard de celles et ceux qui font les coopératives d’aujourd’hui et de demain.

Les Nations Unies décrivent les coopératives comme des organisations « opérant dans de nombreux secteurs économiques différents, qui se sont révélées plus résistantes aux crises que la moyenne. Elles favorisent la participation économique, luttent contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique, génèrent de bons emplois, contribuent à la sécurité alimentaire, maintiennent le capital financier au sein des communautés locales, construisent des chaînes de valeur éthiques et, en améliorant les conditions matérielles et la sécurité des personnes, contribuent à une paix positive ».

Les coopératives regroupent au total plus de 22 000 entreprises en France, 1,3 millions de salariés et pèsent près de 330 milliards d’euros de chiffre d’affaires (Panorama des coopératives 2021 réalisé par CoopFR).

Au fil des années, la Fédération du Commerce et Associé a régulièrement interrogé celles et ceux qui font les groupements coopératifs autour de leur vision du modèle, ses avantages, ses particularités, et leurs motivations à le rejoindre.