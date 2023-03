L’Anact publie un Cahier de l’Anact : Faire du CSE un levier de l’amélioration des conditions de travail. S’appuyant sur les résultats d’une vingtaine de projets accompagnés par le Fact, ce cahier formule des recommandations destinées en particulier aux petites entreprises.

En 2019, dans le cadre du Fonds d’aide à l’amélioration des conditions de travail (Fact), l’Anact lançait un appel à projets pour soutenir des démarches innovantes permettant d’accompagner la mise en place des CSE. De multiples questions se posaient alors aux entreprises : comment mettre en place son CSE ? Quelles modalités d’organisations et de fonctionnement favoriser ? Sur quoi et comment négocier ? Quelles articulations possibles entre les problématiques économiques et conditions de travail ?

20 structures, en majorité des PME, qui souhaitaient mettre en place ou améliorer le fonctionnement du CSE ont été accompagnées par l’Anact avec l’aide du Fact. Ce cahier retrace les points de vue et les recommandations des porteurs de projets réunis en séminaire pour partager leurs expériences.