Dévoilement de l’étude sur le taux de survie des coops

Les coops plus résilientes que jamais !

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) a réalisé en 2022, pour le compte du ministère de l’Économie et de l’Innovation, une mise à jour de l’étude sur le taux de survie des coopératives. L’étude, qui s’appuie sur le nombre de coopératives constituées durant la période de 2002 à 2015, révèle un taux de survie de 44 % après dix ans, contre 19,5 % des entreprises québécoises. Le taux de survie est un indicateur permettant, entre autres, d’en connaître davantage sur la pérennité des coopératives et de la comparer avec celle observée dans le secteur privé.

Ces résultats sont éloquents : Les coopératives ont un taux de survie 2 fois plus élevé que les entreprises conventionnelles, qui démontre la résilience incroyable du modèle coop, et témoigne l’importance d’intégrer davantage le secteur collectif auprès des secteurs publics et privés.