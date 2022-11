Les sociétés coopératives, rempart contre le désengagement des salariés

Novembre est le mois de l’économie sociale et solidaire (ESS). L’occasion pour l’Union régionale des Scop (Urscop) de revenir sur les vertus des sociétés coopératives. Elles sont notamment génératrices de motivation chez les salariés, ce qui permet de lutter contre le désengagement, qui semble être de plus en plus prégnant dans une nouvelle société où les travailleurs sont en quête de sens. Rémi Roux, président de l’Urscop Occitanie, prend la parole dans les colonnes du Journal Toulousain pour rappeler les fondamentaux…

Les sociétés coopératives et participatives (Scop) ont été créées par les travailleurs pour les travailleurs ! Le statut de coopérateur est toujours, en 2022, d’une grande modernité au regard des aspirations des salariés français. En effet, 43% des salariés n’ont jamais été consultés par leur entreprise sur les décisions opérationnelles ou stratégiques. Un chiffre qui ne peut s’appliquer aux sociétés coopératives (Scop et Scic), puisque les grandes décisions stratégiques sont votées en assemblée générale selon le principe “1 personne = 1 voix”, quel que soit le capital détenu.