Confluences éco-solidaires en Pyrénées Catalanes (Alti’Cat)

L’économie sociale et solidaire existe aussi en Pyrénées Catalanes... et des 2 côtés de la frontière ! Le Mois de l’ESS 2022 nous donne l’opportunité de nous rencontrer et d’affirmer une ambition collective, nom de code Alti’Cat !

Ces premières Confluences sont ouvertes à toutes et à tous, une co-organisation ARES Chantier d’insertion / Ginèvre.coop / Les Petits Ruisseaux / Planet’ESS.

Témoignages, expériences, débats, horizons communs : ensemble on va plus loin en Capcir, Cerdagne et Conflent... pour commencer !!

Et le moins que l’on puisse dire est que l’actualité est riche, sur le territoire et ailleurs.

Venez nombreux.ses au Biocoop BioTeaFull (merci de nous accueillir !), on vous y attend

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 DE 09:30 À 13:30

Biocoop Bioteafull Bolquère P2000

Durée : 4 h

Public · Tout le monde