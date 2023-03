Colloque « Protéger et mettre en œuvre les droits des enfants en situation de précarité »

MICHELE PEYRON, Vice-présidente de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, Vice-présidente de la Délégation aux droits des enfants

ISABELLE SANTIAGO, Vice-présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale, Vice-présidente de la Délégation aux droits des enfants

ADELINE HAZAN, Présidente de l’UNICEF France

Ont le plaisir de vous convier au colloque

PROTÉGER ET METTRE EN OEUVRE LES DROITS DES ENFANTS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ POUR UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ INFANTILE

Alors qu’on observe depuis une vingtaine d’années une tendance à la précarisation des familles, le contexte économique et social de ces deux dernières années exacerbe les inégalités préexistantes et fait peser un risque important d’augmentation de la pauvreté infantile. Aujourd’hui, plus d’un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Combien seront-ils demain ?

Le Plan d’action européen sur le Socle européen des droits sociaux fixe l’objectif de réduire de 15 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion d’ici 2030, parmi lesquelles 5 millions d’enfants.

À cette fin, la Garantie européenne pour l’enfance, adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 15 juin 2021, vise à garantir aux enfants dans le besoin un accès à cinq services essentiels : l’accueil du jeune enfant, l’éducation, les soins de santé, un logement décent et une alimentation adéquate.

En adoptant la Garantie européenne pour l’enfance, les États membres se sont engagés à la décliner au niveau national par le biais d’un plan d’action pour la période 2022-2030. Il s’agit d’une réelle opportunité pour contribuer à la protection et à la promotion des droits de l’enfant en mettant en œuvre une politique nationale ambitieuse de prévention et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants.

DATE : 12/04/2023 de 8h30 à 18h30

LIEU : salle Victor Hugo, Immeuble Chaban-Delmas - 101 rue de l’Université, 75007 Paris (Assemblée nationale).

