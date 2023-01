Campagne de don pour la parution du 1er rapport de l’observatoire citoyen de la marchandisation des associations

Ce soutien est spécifiquement dédié à publier et diffuser largement le 1er rapport de l’observatoire de la marchandisation (OCMA).

Car si la première étape de recherche, analyse, construction puis rédaction du rapport appartient aux travaux de 2022 (et bien avant), la mise en page puis la publication, notamment papier, pour DIFFUSER largement et faire connaître cet outil est cruciale. Plus il sera lu, plus les personnes, militant.es, associations, élu.es… seront alerté.es et arm.eés pour résister et proposer des alternatives.