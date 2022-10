Baromètre 2022 des Missions Locales : en cette année électorale, les préoccupations des jeunes évoluent

Pour la cinquième année consécutive, les 440 Missions Locales ont donné la parole aux jeunes qu’elles accompagnent, partout en France. Un moyen de suivre l’évolution des attentes des jeunes, mais aussi de leur permettre d’adapter les solutions qui leurs sont proposées. Réalisée auprès de 31 593 jeunes, cette enquête met en lumière un glissement de leurs préoccupations dans un contexte d’élections présidentielles. En effet, bien que l’insertion professionnelle reste une inquiétude majeure, elle laisse cette année la première place aux questions de pouvoir d’achat. Elle confirme également le rôle primordial qu’occupent les Missions Locales quant à l’avancée des projets des jeunes.

Une désaffiliation politique, des inquiétudes prononcées

S’appuyant sur le contexte des élections présidentielles, ce baromètre 2022 s’intéresse au rapport qu’ont pu entretenir les jeunes accompagnés par les Missions Locales à ces élections, notamment leur niveau de participation, leur inscription sur les listes électorales ainsi que leurs principales attentes vis-à-vis de l’élection présidentielle. L’analyse de ces résultats a été mis en regard de travaux universitaires ou encore de commentaires et sondages relatifs au rapport des jeunes à la politique. Les résultats de cette enquête dévoilent que bien que 60% des jeunes interrogés étaient inscrits sur les listes électorales, seul 28% d’entre eux ont exprimé des attentes vis-à-vis de ces élections. Cette année électorale a également marqué un léger changement dans la typologie des préoccupations des jeunes indépendamment de leur niveau de diplômes : l’emploi qui occupait la première place en 2021 (57,9% contre 43% aujourd’hui), laisse place à la question du pouvoir d’achat (64% contre 43% en 2021). Viennent ensuite les inégalités sociales et l’environnement (36%). Le niveau de diplôme des jeunes influe sur la participation électorale. 63% des jeunes de niveau bac et plus déclarent s’être rendu aux urnes contre 29% des jeunes de niveau infra bac.