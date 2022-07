Labellisation du réseau des Missions Locales … c’est parti !

Comme annoncé dans le Mag du 3 mai dernier, la démarche de labellisation du réseau des Missions Locales est engagée. A travers cette action, le réseau entend concevoir un label en adéquation avec les attentes des jeunes et de ses partenaires tout en tenant compte de l’identité, du positionnement et des engagements des Missions Locales.

Mobiliser l’ensemble des parties prenantes

Pour assurer la conduite de ce projet, le réseau compte sur la mobilisation des élus et des professionnels qui composent le réseau afin de prendre en compte la diversité des Missions Locales.

Outre ses membres, la démarche de conception du référentiel de labellisation associera également :

Les jeunes et les entreprises : pour intégrer, dans le référentiel de labellisation, leurs attentes en termes de services et de qualité du service rendu par les Missions locales.

Les partenaires du réseau : État, collectivités, représentants du monde économique (emploi, formation) et du champs social (logement, santé, mobilité, insertion) afin d’intégrer dans la réflexion leurs attentes vis-à-vis du réseau en termes de contribution à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur des jeunes, de complémentarité et de modes de coopération dans les territoires.

A travers cette large mobilisation des parties prenantes, le réseau entend concevoir un label qui réponde aux attentes des jeunes, des entreprises et des partenaires du réseau. Il a vocation à porter l’identité et les spécificités des Missions locales, leurs valeurs et leurs principes d’action, leur positionnement, leurs engagements en termes de qualité du service rendu aux jeunes. Le label tiendra compte de l’ancrage des actions dans les territoires en lien et en complémentarité avec l’ensemble des partenaires.