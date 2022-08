Apprentis d’Auteuil lève l’ancre aux côtés de Violette Dorange pour une troisième « Solitaire du Figaro »

A seulement 21 ans, Violette Dorange, marraine d’Apprentis d’Auteuil, embarque pour « La Solitaire du Figaro », du 16 août au 11 septembre 2022. Connue pour être la plus jeune navigatrice à avoir traversé l’Atlantique en course et en solitaire lors de la Mini Transat 2019 et la benjamine de la Solitaire du Figaro en 2020, elle demeure l’une des plus jeunes skippeuses professionnelles du circuit.

Forte de son talent, Violette incarne indéniablement un nouveau souffle pour l’avenir de la voile française, mais aussi l’engagement de la jeunesse en faveur de la jeunesse !

Une navigatrice aux couleurs d’Apprentis d’Auteuil

Depuis deux ans, la marraine d’Apprentis d’Auteuil apporte son soutien et son souffle aux jeunes pris en charge par la fondation. Lors de rencontres aux départs de courses, Violette les accueille sur son bateau et partage avec eux son expérience de ce sport exigeant qu’est la course au large : détermination, courage, autonomie, dépassement de soi, sans oublier l’audace ! Autant d’enseignements que la mer peut offrir à des jeunes fragilisés par la vie, qui leur permettent de reprendre confiance en eux.

Ce lien sincère, tissé au fil des années, sur son bateau mais aussi lors de ses visites dans les établissements de la fondation, se révèle être aussi précieux pour la jeune navigatrice : « Quand les temps sont durs en mer, je repense à ces moments et ça me permet de ne rien lâcher ! ». « Violette est une véritable source d’inspiration pour les jeunes accompagnés par Apprentis d’Auteuil, qui chaque jour relèvent eux aussi des défis et portent en eux de grands talents qu’il faut révéler. La voir une nouvelle fois porter les couleurs de notre fondation sur la ligne de départ de la Solitaire du Figaro nous remplit de fierté ! » renchérit Stéphane Dauge, directeur de la communication et de la collecte.

Entre mer et terre, un engagement sportif et solidaire

Violette poursuit son entrainement en vue du Vendée Globe 2024, un défi sportif et humain majeur, au travers duquel elle souhaite continuer à porter la voix de la jeunesse en difficulté autour du monde.

Son projet se construit entre terre et mer et la jeune skippeuse recherche des partenaires pour s’engager avec elle et soutenir, aux côtés d’Apprentis d’Auteuil, le projet « DeVenir ». Les étapes de « La Solitaire du Figaro » Du 16 août au 11 septembre

Violette Dorange et les jeunes d’Apprentis d’Auteuil

Les échanges sont nombreux entre la jeune sportive et les jeunes accompagnés par Apprentis d’Auteuil. Ces derniers mois, Violette Dorange est allée à leur rencontre :

En novembre 2021, grâce à Gillardeau, partenaire du projet DeVenir, elle convie le Meilleur Ouvrier de France Bruno Gauvain à animer un atelier « Ouverture d’huitres » au bénéfice des élèves de l’Ecole Hôtelière Sainte Thérèse (Paris).

En février 2022, elle se rend au sein de la Maison d’Enfant à Caractère Social Sainte Thérèse (Paris) avec Speedy Graphito pour réaliser avec et pour les jeunes, une fresque en graph au sein de l’espace de vie. A cette occasion, l’artiste personnalise une tenue de mer complète (ciré et pantalon de ciré) appartenant à Violette.

En juin 2022, elle s’est rendu à la rencontre des élèves du collège Vitigliano (Marseille) qui la suivent depuis 2 ans. Au programme : échanges, présentations d’objets tels que la médaille

d’argent des championnats du monde ou encore d’un plat lyophilisé pour leur faire gouter ce qu’elle peut manger en mer.