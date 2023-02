Appel à contribution « Les coopératives en temps de conflit »

Par Marie J. Bouchard (Université du Québec à Montréal et CIRIEC International) et Eva Cantele (ESS Forum International).

« La consolidation de la paix se fait dans les communautés et non sur les champs de bataille » (Ian MacPherson, 2007)

Ce dossier thématique de la RECMA, s’intéresse aux coopératives en temps de conflits, à un moment où ces derniers sévissent toujours dans plusieurs régions du monde, menaçant les équilibres mondiaux et peut-être même l’humanité dans son entier. Ces tragédies montrent, à nouveau, combien l’espoir de paix dans le monde est encore loin d’être atteint. Quels rôles effectifs les coopératives, et plus généralement les organisations de l’ESS, jouent-elles pour répondre aux besoins des communautés affectées par les conflits, les violences ou violations des droits humains, et donc participer à la consolidation de la paix dans un territoire ?

Plusieurs études ont montré que les coopératives peuvent jouer un rôle crucial en temps de guerre. De nombreux exemples témoignent en effet de leur rôle au sein des pays affectés par les conflits, de même que de la solidarité internationale exprimée par les acteurs et institutions de l’ESS à travers le monde. Ces actions aident à subvenir aux besoins des popu- lations concernées. Elles peuvent également agir en amont des conflits, en vue de les prévenir (Emmanuel et MacPherson, 2007 ; MacPherson et Paz, 2015), mais aussi en situation de post-conflit pour contribuer à la réconciliation et à la reconstruction (exemples : Colombie ; Sri Lanka ; Afghanistan…). Les coopératives fournissent souvent des services pratiques par le biais d’une action collective, sous-tendue par des principes d’auto-assistance, de mutualisme et de gouvernance démocratique. Nombreux sont les exemples qui illustrent le rôle des coopératives dans la reconstruction, l’attention aux personnes déplacées – à l’intérieur du pays ou réfugiées – et population hôte, la réhabilitation des anciens combattants, etc. Cependant, l’Histoire (notamment les deux guerres mondiales) comme l’actualité montrent qu’elles peuvent également être instrumentalisées par les États belligérants, être bellicistes, soutenir les colonisateurs ou même des dictatures, etc.