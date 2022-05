Webinaire - Présentation du rapport parlementaire sur la médiation sociale « Remettre de l’humain dans les territoires »

Jeudi 19 mai, de 14h à 15h30

Le 28 mars dernier, Patrick Vignal, député de la 9ème circonscription de l’Hérault a remis au Premier ministre un rapport parlementaire sur la médiation sociale intitulé « Remettre de l’humain dans les territoires ». Rédigé après une large consultation (plus de 200 auditions et une vingtaine de déplacements), auprès des différents réseaux de médiation sociale, de leurs structures membres ainsi que de nombreux élus locaux, ce rapport établit la nécessité de faire connaître le métier, ainsi que des propositions pour l’accompagner dans sa professionnalisation, sa reconnaissance et son développement.

A travers ce webinaire, France Médiation vous invite à venir débattre des conclusions de ce rapport avec Patrick Vignal, les membres des différents réseaux de médiation sociale ainsi que les représentants de l’Agence nationale de la Cohésion des territoires.