Webinaire "Comment imaginer et faire la ville autrement ?"

Nous vivons dans un monde de rupture, où tout change, tout s’accélère, tout se complexifie, tout devient fragile et incertain. La planète s’urbanise à une vitesse inédite.

En Afrique subsaharienne, pour Luc Gnacadja « l’urbanisation est comme un train à grande vitesse qui va plus vite que tout, plus vite que la croissance économique, plus vite que la planification et la gestion urbaines, plus vite que l’investissement dans les infrastructures, le logement et les services publics urbains ».

L’ampleur, la force et surtout la rapidité de ces mutations imposent d’agir vite, de réinventer nos manières de penser et d’habiter le monde mais aussi d’imaginer et de replacer le vivant sous toutes ses formes au cœur de la fabrique des villes et des territoires.

Organisé dans le cadre de la formation Faire la ville ensemble, ce premier webinaire « dialogue ouvert » offrira un décryptage des enjeux mais aussi et surtout des solutions pour faire la ville autrement.

12 janvier 2023

12H45 (CET)