Une initiative doctorale portée par Amaelles pour améliorer la qualité de vie des seniors et mieux comprendre le phénomène d’isolement social

Les associations AIMV et UNA 43 intègrent le réseau Amaelles, premier collectif français d’aide et de soins à la personne

L’AIMV et l’UNA 43 commencent respectivement un nouveau chapitre de leur histoire en rejoignant Amaelles, premier collectif français d’aide et de soins à la personne, regroupant désormais plus de 15...