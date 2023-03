Les associations AIMV et UNA 43 intègrent le réseau Amaelles, premier collectif français d’aide et de soins à la personne

Publié le 20 mars 2023

L’AIMV et l’UNA 43 commencent respectivement un nouveau chapitre de leur histoire en rejoignant Amaelles, premier collectif français d’aide et de soins à la personne, regroupant désormais plus de 15 associations dans 14 départements différents et près de 80 ans d’histoire. Ces associations spécialisées dans le service à la personne proposent un accompagnement personnalisé de la population impactant positivement le développement, le bien-être, la santé, l’environnement et l’équilibre des personnes de 0 à (...)