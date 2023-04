Amaelles s’empare des nouvelles technologies pour assurer un service de santé et de prévention optimal

Publié le 11 avril 2023

Les actes de soins font partie intégrante de l’activité quotidienne des professionnels de santé, mais ils ne peuvent se substituer aux actions de prévention pour un suivi et des prestations adaptées et beaucoup plus qualitatives. Chez Amaelles, parmi les services de santé, on retrouve notamment les SSIAD, services de soins infirmiers à domicile ; les CSI Centres de Santé Infirmiers, de proximité et de premier recours, ouvert 7 jours/7 et par ailleurs, le collectif a mis en place des accueils de jour (...)