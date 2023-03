Un nouvel accord de fusion dans la branche Éclat (Animation)

Publié le 30 mars 2023

Les partenaires sociaux des branches Éclat, Familles rurales et Pêche de loisir et de Protection du milieu aquatique ont signé, le 9 février 2023 et à la majorité, un accord fusionnant leurs champs d’application professionnels et territoriaux. Le syndicat Hexopée, le mouvement Familles rurales et le Syndicat national des Structures associatives de Pêche de Loisir (SNSAPL), organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans ces trois champs fusionnés, se félicitent de cette avancée (...)