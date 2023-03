Tables rondes “Un monde en crise : et si les femmes… ?”

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Région Grand-Est et Gescod organisent 3 tables-rondes animées par Femmes ici et ailleurs “Un monde en crise : et si les femmes… ?”

Rendez-vous

mardi 7 mars à partir de 9h30

En visioconférence

Venez rencontrer des femmes d’Ukraine, d’Iran, d’Afghanistan, de République démocratique du Congo, du Togo, du Maroc, du Bénin, de France, de Côte d’Ivoire, de Colombie, du Bénin.

Trois tables rondes rythmeront la journée :

10h : Conflits, paix : quelle place pour les femmes ?

13h30 : Les femmes, piliers du développement économique de l’Afrique ?

15h : Protection de l’environnement et développement économique : le choix des femmes

Participation gratuite. Inscription obligatoire. Le lien de connexion vous sera envoyé avant l’événement.