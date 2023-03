Sylvie Bukhari-de Pontual « Défendre les droits des femmes c’est défendre les droits de tous ! »

Publié le 8 mars 2023

Défendre les droits des femmes, c’est défendre les droits de tous, estime Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire, qui, avec ses 506 partenaires dans 70 pays, a identifié la nécessité et l’urgence de lutter contre la domination patriarcale car celle-ci est l’une des causes structurelles de la faim, de la misère, des injustices et inégalités à travers le monde. Qu’est-ce que le patriarcat ? C’est un système d’organisation sociale qui reconnaît à l’homme le pouvoir dans tous les (...)