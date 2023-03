Six associations, expertes de l’accompagnement, de l’insertion et de l’autonomie unissent leurs forces au service des plus fragiles et créent le Collectif Présence

Publié le 27 mars 2023

Le 1er janvier dernier, AMLI, les Emplois Familiaux de Moselle, Hôtel Social 93, La Main Tendue, AGS et l’Amandier ont, ensemble, créé le Collectif Présence. Ces associations, qui interviennent dans différents champs, allant de la maraude à l’hébergement, du logement accompagné à l’ingénierie sociale et urbaine et à la médiation, de l’insertion par l’activité économique jusqu’à l’aide à domicile, ont décidé de porter un mouvement commun, en coordonnant leurs actions et en mutualisant leurs expertises en faveur (...)