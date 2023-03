Prochaine séance du séminaire EnCommuns "Communs, communautés et intérêt général" qui aura lieu le mercredi 19 avril de 14h à 17h. Nous proposons cette fois une séance en hybride pour celles et ceux qui seraient dans l’impossibilité de se déplacer. Le lien de connexion vous sera transmis ulterieurement. Cependant, nous tenons à préserver les échanges in situ. Nous vous invitons donc à nous rejoindre au campus Condorcet

Au cours de cette séance interviendront :

Gaëlle Krikorian, sociologue, autrice de l’ouvrage "Des big pharma aux communs" (LUX, 2022)

Titre de la présentation : "Produire des communs pharmaceutiques pour repenser l’articulation entre « public » et industrie"

Résumé : En s’appuyant notamment sur des travaux en cours dans le domaine des médicaments essentiels touchés par des pénuries, nous verrons comment l’approche des communs appliquée à la production pharmaceutique peut réinterroger les relations entre le public, dans les différents sens du terme, et le secteur privé industriel, là où précisément l’économie actuelle des produits de santé conduit à des impasses en terme de santé publique.

Jean-François Alesandrini, ancien directeur des affaires publiques à la Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) (2004-2018) co-auteur avec Benjamin Coriat, Fabienne Orsi, Pascale Boulet, Sauman Singh de "Health and access to care : why it is necessary and urgent to switch from a global public good approach to a commons based approach"

Titre de la présentation : "Des Plateformes collaboratives aux communs, la fabrique de biens communs mondiaux est-elle déjà en marche ?"

Résumé : Depuis plusieurs décennies dans les interstices des crises successives en santé publique -HIV-sida, Ebola, SARS, Covid-19...- et du dérèglement du marché pharmaceutique, des initiatives nouvelles émergent et bousculent l’ordonnancement traditionnel des grands acteurs (big pharmas, pays riches..). La réponse mondiale contre la pandémie du Covid-19 a montré, une fois encore, les déficiences du système global alors que des initiatives importantes esquissent des modes différents de production et de mise a disposition des produits de santé. Une opportunité pour clarifier la discussion sur les biens publics mondiaux et les biens communs mondiaux.