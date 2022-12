Scani, la Scop des sans-Internet de l’Yonne

À quelques kilomètres du village de Champvallon, dans l’Yonne, les champs s’étendent à perte de vue, bordés par une départementale et une vaste forêt. La météo étant clémente en ce début d’automne, Rémy Beltier en profite pour achever de semer son orge d’hiver.

Dans la cabine de son tracteur, l’agriculteur effectue des réglages sur sa tablette numérique. « Je rentre les dimensions du champ et de mon rouleau, ensuite c’est le logiciel relié à un GPS qui calcule la dimension des sillons », explique ce quinquagénaire au teint hâlé.

Il n’y a même plus à tenir le volant, l’informatique se charge de conduire l’engin, sans dévier de sa route. Un vrai bonheur pour Rémy Beltier. « La fatigue vient moins de la conduite que de la nécessité d’avoir en permanence le regard fixé sur les sillons, pour éviter les chevauchements. Et on gagne du temps », raconte-t-il. Dans l’agriculture comme ailleurs, la technologie ne cesse de gagner du terrain.