Et si vous optiez pour un cloud vraiment solidaire, vraiment éthique, en France et basé sur des logiciels respectueux de vos données personnelles ?

Services numériques propulsés par Solinuage : Proposer aux utilisateurs des services d’entreprises prédatrices de données personnelles, une offre de services solidaire et respectueuse, basée sur des logiciels libres, une approche sobre du numérique et une relation humaine de proximité.

Nous sommes 3 acteurs du numérique et de l’économie sociale et solidaire. Convaincus que le respect des données personnelles et la sobriété numérique sont essentiels maintenant et demain, nous avons décidé de proposer une offre éthique et solidaire aux particuliers et entreprises pour sauvegarder leurs documents et données à l’abri des entreprises prédatrices.

#cloud #logiciellibre #opensource #solidaire