Paroles de sociétaires "Unis-Cité"

Découvrez “Paroles de sociétaires”, une série de webinaires pour mettre en lumière les différentes expertises de nos sociétaires et pour que vous puissiez échanger avec eux !

Pour cette première édition, c’est Unis-Cité qui prendra la parole.

Le Jeudi 02 mars - en ligne

Pionnière du Service Civique, l’association a expérimenté depuis 4 ans des programmes d’inclusion numérique portés par des volontaires en Service Civique accompagnés et formés (plus de 40 territoires, plus de 1500 jeunes).

Une étude d’impact externe (ESSEC, 2020) a mis en lumière les atouts de l’action des jeunes en Service Civique pour l’inclusion numérique et leur complémentarité par rapport aux professionnels.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’apport spécifique du Service Civique sur le sujet de l’inclusion Numérique ?

Vous avez des questions concernant les avantages et opportunités pour votre organisation ?

Parlons-en avec Caroline Scherrer Pincas, Responsable Développement Santé, Numérique, Education chez Unis-Cité. Vous pourrez lui poser toutes vos questions !

Alors rendez-vous le Jeudi 2 mars en ligne, lors de 2 sessions ouvertes !