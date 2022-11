Rencontre "L’accès à l’eau potable au Togo"

SO Coopération, en partenariat avec le pS-Eau et l’Agence de l’eau Loire Bretagne vous proposent une rencontre d’information et d’échanges sur l’accès à l’eau potable au Togo.

Cette rencontre aura lieu le 14 décembre de 9h30 à 14h30

Salle du Port, place du Port à Niort

Rencontre 100% en présentiel

Le thème de la journée : "L’accès à l’eau potable au Togo"



Inscription obligatoire avant le 4 décembre.

Cet événement est ouvert à l’ensemble des personnes intéressées par la thématique de la rencontre notamment les acteurs (associations, collectivités territoriales, organismes de formation/recherche etc.) de Nouvelle-Aquitaine engagés en coopération et solidarité internationale et particulièrement ceux portant des projets au Togo ainsi que leurs partenaires togolais.

Cette rencontre est également ouverte aux acteurs du bassin Loire Bretagne notamment de la région Centre Val de Loire et Pays de la Loire.



Objectifs de la rencontre

Les espaces proposés par SO Coopération dans le cadre des Groupes Pays visent au partage d’expérience, au renforcement de la qualité des projets, à une meilleure cohérence territoriale voire à une mutualisation de projets. Cette rencontre s’inscrit également dans le cadre du groupe Nouvelle-Aquitaine Eau et Assainissement en partenariat avec le pS-Eau et l’Agence de l’eau Loire Bretagne.



Programme prévisionnel

9h30 - 10h : Accueil et Mots d’introductions

Rose-Marie Nieto - élue à la ville de Niort (sous réserve)

Viviane Ugolini - administratrice de SO Coopération

Hervé Gilliard - Agence de l’Eau Loire Bretagne

10h -10h15 : Présentation du partenariat, cadrage de la journée

Jérémy Guérin - pS-Eau

Marion Leriche - SO Coopération

10h15 - 10h45 : Contexte de la décentralisation et politique sectorielle

Philippe-Mouton - pS-Eau

10h45 -11h30 : Panel d’acteurs : témoignage de retours de mission au Togo

11h30 -12h : Échanges

12h00 -13h00 : 1% solidaires : présentation du projet et ouverture sur les projets intégrant l’accès à l’énergie et la gestion des déchets- fiche projet Togo – projets Mixtes

13h -14h30 : Buffet déjeunatoire (offert et sur inscription)