Remettre l’animation au cœur de la complémentarité éducative grâce aux temps d’activités périscolaires

Les temps d’activités périscolaires (TAP) représentent des moments privilégiés pour les acteurs de l’éducation populaire : les animateur.rices ont l’opportunité d’élaborer des parcours thématiques, permettant aux enfants d’acquérir de nouveaux savoirs, d’expérimenter de nouveaux environnements et de s’épanouir. C’est la décision et la conviction communes qui ont été portées par la municipalité de Trélazé (49) et les équipes Léo Lagrange locales depuis septembre 2021.

Un constat partagé : la nécessité de revoir le format pour investir pleinement ces temps d’animation

Les premiers confinements et l’arrêt des temps d’activités périscolaires ont laissé des traces : lors de la reprise, les équipes d’animation ont constaté une perte des repères habituels chez les enfants : « nous avons dû reprendre les règles de vie en collectivité et les savoir-être. De plus, les animateurs ne se retrouvaient plus dans ces temps d’activité fragmentés, qui limitaient les possibilités », raconte Pascale Bruneau, directrice du pôle enfance Léo Lagrange à Trélazé.

Les professionnel.les de l’animation et l’équipe municipale ont donc décidé de changer le rythme scolaire en vigueur et de consacrer une demie-journée par semaine aux TAP dès la rentrée 2021. Les enfants se rendent en classe du lundi au vendredi, y compris le mercredi matin et chaque école dispose d’une après-midi de TAP : le lundi, le mardi ou le jeudi.