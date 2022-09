Pouvoir d’achat : comment répondre aux inquiétudes ?

En cette rentrée, la Fnim partage plus que jamais les inquiétudes de nos compatriotes sur le pouvoir d’achat. Tous les secteurs d’activité sont impactés par un mouvement inflationniste de grande ampleur et la santé n’échappe pas à cette situation.

En confirmant qu’il agirait sur l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam) pour donner plus de moyens aux professionnels, le gouvernement donne le signal d’une augmentation supplémentaire des dépenses de santé. On peut comprendre cette nécessité, mais on ne doit pas en occulter les conséquences.

Lorsque nous évoquions il y a plusieurs mois la perspective d’un rattrapage des soins lié à la crise sanitaire, notre argument était rejeté sans analyse. Les chiffres de l’Assurance Maladie sont venus depuis conforter notre position.