Le nouveau Centre d’accueil Saint-Nicolas, un écosystème multi-services pour les personnes en situation de fragilité ouvre ses portes à Bordeaux !

Publié le 17 mars 2023

Samedi 1er avril 2023, la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) et l’Ordre de Malte France vont inaugurer le nouveau centre d’accueil Saint-Nicolas qui reçoit les personnes en situation de difficulté. L’espace regroupe un accueil de jour, un centre de soin médicalisé et également les nouveaux sièges administratifs des antennes départementales de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et de l’Ordre de Malte. La genèse d’un projet local d’envergure Il existe peu d’accueils de jour à Bordeaux, le 1er défi (...)