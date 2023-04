Lancement du Tchat du Planning Familial

Le 30 mars 2023, le Planning familial a lancé son tchat en ligne accessible depuis le site ivg-contraception-sexualites.org.

Cette traduction numérique du numéro vert national « Sexualités, Contraception, IVG » (0 800 08 11 11) est un nouvel outil professionnel, anonyme et gratuit.

Alors que le droit à l’IVG continue d’être attaqué à travers le monde, alors que le Planning subit lui-même une vague d’attaques violentes ces dernières semaines (en Gironde et à Strasbourg), le lancement de ce tchat permet d’offrir un espace numérique sécurisé où les personnes seront assurées d’obtenir des informations justes et fiables en matière de contraception, sexualités et IVG.

Il permettra d’accompagner au mieux les prises de décision, de combattre la diffusion de contre-vérités et de veiller à l’application de la loi.

Ce tchat a pu voir le jour grâce au soutien exceptionnel de la Fondation des Femmes et bien sûr...

Grâce à VOUS qui avez soutenu ce projet à travers notre campagne d’appel à dons.

Alors MERCI pour votre soutien !