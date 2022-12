Droit à l’avortement : Planning Familial x Fondation des Femmes

Cette année, le Planning Familial a tremblé. Comme toutes les associations féministes de France et du monde. Le 24 juin 2022, la Cour Suprême américaine décide d’annuler l’arrêt Roe vs Wade. Dans la foulée, 18 États américains ont officiellement rendu illégal l’avortement.

Passé la stupeur et le désarroi de l’annonce, notre mobilisation a, comme toujours, repris de plus belle.

Dans les jours qui ont suivi, la Fondation des Femmes, qui apporte un soutien financier, juridique et matériel aux associations féministes partout en France, a décidé de s’engager auprès du Planning, et a lancé une collecte auprès de son réseau afin de concrétiser notre projet de tchat gratuit et anonyme.

Un tchat pour échanger avec un·e professionnel·le capable d’informer et d’orienter toutes celles et ceux qui s’interrogent sur la sexualité, la contraception et bien sûr l’avortement !

Vous aussi, vous pouvez participer à la mise en place de ce tchat et lutter contre la désinformation.

Nous faisons donc appel à votre générosité de façon exceptionnelle en cette fin d’année pour défendre le droit à l’avortement et le droit à une information juste et honnête.

Le tchat sera un moyen de contrer les anti-choix, dont les moyens sont colossaux. Des millions de dollars leur parviennent chaque année, envoyés principalement par des organisations ultra-conservatrices américaines et russes. La présence numérique des personnes militant contre le droit à l’IVG est massive : ces dernières mènent un important lobbying politique et investissent l’espace médiatique.

Ensemble, nous pouvons contre-carrer ces méthodes menaçant les droits des femmes. Avec un don, vous soutenez notre action et vous participez à la construction d’une société plus égalitaire.

Merci !