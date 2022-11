La ligne de train Bordeaux-Lyon relancée par des sociétaires

La société coopérative Railcoop a racheté des rames afin de relancer une ligne de train éteinte depuis plusieurs années : la Bordeaux-Lyon. Un moyen de redynamiser certains villages enclavés par le manque de transport.

“Ce train va nous servir à recréer la liaison ferroviaire Bordeaux-Lyon via le Massif central, via Limoges et Montluçon, à la fois pour des raisons écologiques, la liaison Bordeaux-Lyon en avion, c’est la première liaison radiale française en termes de nombre de passagers, mais aussi pour des raisons économiques : on va passer par la Creuse, par la Dordogne, par l’Allier”