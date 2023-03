La fédération Soliha et l’Unaf s’engagent en faveur de l’accès et du maintien des personnes vulnérables dans leur logement

Publié le 15 mars 2023

Marie-Andrée Blanc, Présidente de l’Union nationale des associations familiales (Unaf) et Hélène Pélissard, Présidente de la Fédération SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) ont signé le 9 mars 2023 une nouvelle convention de partenariat pour renouveler l’expérimentation initiée entre 2012 et 2015 sur des actions communes en faveur des personnes vulnérables. La question de l’habitat est un élément déterminant dans les parcours de vie de chacun et est au cœur de la vie des familles. Par la signature de cette (...)