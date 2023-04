« Vers une nouvelle culture de l'habiter ? » 5 acteurs nationaux s'associent pour organiser les premières rencontres nationales de l'habitat partagé

Publié le 4 avril 2023

L’Afev, Cohabilis, Habitat Participatif France, l’Unafo et Soliha organisent les premières rencontres nationales des acteurs de l’habitat partagé le 5 avril prochain. Une matinée d’échanges, à Paris et en distanciel, qui sera l’occasion de présenter, de s’interroger et d’ouvrir la voie au développement de cette nouvelle forme d’habitat qui tourne le dos à l’individualisme et cultive le « vivre-ensemble ». De nombreux.ses intervenant.es viendront ainsi proposer leur éclairage et partager leurs expériences (...)