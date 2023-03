Premières rencontres nationales de l’habitat partagé

Habitat participatif, l’habitat inclusif, cohabitation intergénérationnelle, colocation à projet solidaire, jeunes solidaires en résidence autonomie, résidence intergénérationnelle… le monde de l’habitat connait un regain de nouvelles formes qui tournent le dos à l’individualisation. Partout en France foisonnent des projets qui favorisent les liens, l’entraide, la participation des personnes. Compatible avec l’idée du « vivre ensemble », un mouvement de fond renforce progressivement la place du collectif et de l’attention à chacun.e. dans notre façon d’habiter.

Ces nouvelles solutions donnent souvent aux personnes fragiles, en situations de handicap ou en perte d’autonomie la possibilité de continuer à vivre en logement ordinaire. A l’inverse, des établissements médicosociaux ouvrent leurs portes sur la cité et se développent en plateformes de services. Il s’agit, enfin, pour de nombreux acteurs de limiter l’impact carbone par la mutualisation de l’énergie, par un meilleur aménagement des espaces favorisant la création de liens sociaux et l’entraide.

Partant de ces constats, cinq acteurs non lucratifs et solidaires – Afev, Cohabilis, Habitat participatif France, Soliha, Unafo – partagent une intuition commune : aussi divers soient les dispositifs construits et portés localement, une même dynamique est en train d’émerger.

Mais qu’en est-il réellement ? Peut-on définir l’habitat partagé ? A quels besoins répond-il ? Entre la pratique et la norme, quels sont les différents cadres existants et quel est leur influence ? L’habitat partagé est-il une solution pour les transitions démographique, écologique et culturelle ?

Cinq acteurs majeurs de l’habitat partagé vous invitent à creuser avec eux ces questions lors d’un webinaire qui constituera les premières rencontres de l’habitat partagé « Vers une nouvelle culture de l’habiter ? »

5 avril 2023 09:30 à 12:30