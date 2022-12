L’accompagnement des bénéficiaires du RSA et la lutte contre le non recours doivent être au cœur des expérimentations

Le gouvernement a annoncé le lancement prochain d’une expérimentation avec plusieurs départements visant notamment à conditionner le versement du revenu de solidarité active (RSA). Pour l’UNSA, la priorité doit aller à l’accompagnement vers et dans l’emploi, et à la lutte contre le non recours.

Mi-décembre, 19 territoires ont été retenus par le gouvernement pour expérimenter un nouveau dispositif d’accompagnement des bénéficiaires du RSA. L’une des modalités de cette expérimentation est de conditionner le versement du RSA à l’engagement pour les bénéficiaires d’effectuer 15 à 20 heures d’activités hebdomadaires tels que des ateliers de recherche d’emploi, le retour en formation ou des mises en situation professionnelle.

Ces obligations existent déjà pour le contrat d’engagement jeune (CEJ) destiné aux 16-25 ans (29 ans en cas de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé).