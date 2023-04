Publié le 18 avril 2023

Le Secours populaire français et ses 90 000 bénévoles rendent hommage à Monseigneur Jacques Gaillot. Parrain de la première heure du Secours populaire, l’évêque Jacques Gaillot est resté fidèle tout au long de sa vie à ses engagements pour le droit à la dignité et à la solidarité. « Aujourd’hui, ce sont les pays du Sud qui se montrent les plus solidaires pour accueillir les réfugiés. La solidarité n’attend pas. La solidarité franchit les frontières et ne s’arrête pas. Elle est un feu qui se propage et (...)