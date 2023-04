Plus de 250 chasses aux œufs avec les enfants « Copain du Monde »

Publié le 4 avril 2023

En avril, le Secours populaire organise plus de 250 chasses aux œufs solidaires partout en France, pour plus de 80 000 enfants ! Les bénévoles et les enfants « Copain du Monde » préparent ces journées festives qui offrent aux familles la possibilité de profiter d’un moment convivial rassemblant petits et grands. Le principe est simple : après avoir acheté un « permis de chasse », les enfants et leurs parents cherchent les œufs décorés et cachés dans les parcs ou les forêts et les échangent ensuite contre (...)