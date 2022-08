Fracture numérique : comment lutter contre les inégalités ?

La crise sanitaire l’a révélé : le numérique s’impose à tous avec un succès inégal. Créateur d’opportunités, il produit également de l’exclusion. L’enjeu à présent : le rendre plus démocratique et inclusif, à travers la formation et l’accompagnement de tous ses usagers potentiels, même les plus éloignés.

13 millions : c’est le nombre de Français touchés par l’illectronisme, c’est-à-dire n’utilisant pas les outils numériques, par manque d’équipement, de connexion ou de compétences. Source : baromètre du numérique 2017 (CRÉDOC)

Renouveler ses papiers d’identité, sa carte grise, trouver un emploi, un logement, déclarer ses revenus, prendre un rendez-vous médical, acheter un billet de train… le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies et l’utilisation d’Internet semble incontournable.