Le 17 octobre prochain, les associations rassemblées au sein du Collectif Refuser la Misère appellent les citoyens à se mobiliser contre la pauvreté, lors de la Journée mondiale du Refus de la Misère.

A Paris, rendez-vous le lundi 17 octobre à partir de 17h30, sur le Parvis des Libertés et des Droits de l’Homme, au Trocadéro (75016)

Au programme : Animations et prises de paroles de personnes en situation de pauvreté et de représentants politique et associatifs.

Organisée chaque 17 octobre par le Collectif Refuser la Misère – qui rassemble plus de 80 organisations, associations et syndicats –, cette journée entend donner la parole aux personnes directement concernées par la pauvreté sur les conditions indignes qu’elles vivent, leurs résistances quotidiennes et leurs aspirations. A cette occasion, des actions sont organisées partout en France : consultez la carte des mobilisations.

Les exemples ne manquent pas dans l’actualité pour témoigner de la violence faite aux personnes les plus pauvres : droits bafoués, avis et contributions ignorés, stigmatisation et préjugés répétés… Mais les personnes qui vivent dans la pauvreté ne sont pas seulement des victimes. Elles sont aussi des actrices de changement. Des initiatives et des projets sont menés chaque jour avec elles, montrant que cette mise au ban de la société n’est pas une fatalité !

Lors de cette Journée mondiale du Refus de la Misère, les associations rassemblées au sein du Collectif Refuser la Misère veulent faire entendre la voix, les attentes et les savoirs des personnes les plus exclues, et donner à voir les actions qu’elles mènent quotidiennement sur le terrain pour que la dignité des personnes les plus pauvres soit reconnue et respectée.

Le thème de cette année : « La dignité en action : nos engagements pour la justice, la paix et la planète » nous rappelle que seul un monde libéré de la pauvreté permettra la construction de sociétés pacifiques, démocratiques et inclusives et respectueuses de l’environnement. Il nous rappelle également que le combat contre la pauvreté nous concerne toutes et tous. C’est pourquoi, les associations rassemblées au sein du Collectif Refuser la Misère invitent tous les citoyens qui le souhaitent à les rejoindre lors de cette journée de mobilisation.