Festival des solidarités

4 000 ANIMATIONS, 6 000 ORGANISATEURS, 450 COMMUNES, 12 PAYS

DU 12 AU 28 NOVEMBRE LE FESTISOL REVIENT EN FORCE

Le rendez-vous NATIONAL ET INTERNATIONAL, fédérateur des solidarités face aux crises actuelles

Les associations engagées de France et d’Afrique vous donnent rendez-vous du 12 au 28 novembre 2021 pour une édition mixant présentiel et digital. La question des inégalités sociales et de la pauvreté sera notamment mise en avant.

Ce festival d’initiatives solidaires porté par de grandes ONG telles qu’Amnesty International, Oxfam, le Secours Catholique ou le CCFD-Terre Solidaire, mais aussi par des milliers d’associations locales et de collectivités, propose près de 4 000 animations et ateliers gratuits et tous publics partout en France mais aussi dans 11 pays d’Afrique.