Etude prospective Paca : 13 métiers en tension représentent 30 % de l’emploi ESS

Publié le 20 avril 2023

Le mercredi 12 avril 2023, à l’hôtel de Région de la ville de Marseille, l’UDES et un consortium de consultants ont présenté les conclusions du contrat d’études prospectives (CEP) engagé depuis septembre 2022 : « Métiers 2030 : attirer et fidéliser dans l’économie sociale et solidaire ». En présence d’Hervé Liberman, conseiller de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, et de Sabira Perraud, correspondante régionale sur l’ESS de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (...)