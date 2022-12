Etude 2022 : Le marché de l’open source en France et Europe

L’open source s’impose désormais dans toutes les technologies innovantes et s’européanise fortement.

Le marché du logiciel libre en France a été multiplié par 40 en moins de vingt ans.

L’open source est une composante clé dans les domaines les plus dynamiques du numérique tels que l’IA, le Big Data, l’IoT, le IaaS, le PaaS et la cybersécurité.

La France est la locomotive de l’open source en Europe avec un marché qui représente 5,9 Mds€ de chiffre d’affaires.

La filière du logiciel libre va recruter plus de 26 000 personnes en France d’ici à 2027.

Le CNLL, Numeum et Systematic Paris-Region ont mandaté MARKESS pour réaliser une étude sur le marché de l’open source en France et en Europe, qui vise à analyser le secteur en dégageant les principales tendances de fond depuis 2019 et en anticipant ses évolutions jusqu’à 2027.

Au cœur des domaines les plus dynamiques du numérique, le logiciel libre poursuit sa progression initiée il y a plus de 20 ans et représente, en 2022, un marché de près de 6 milliards d’euros en France.