Numérique durable pour les entreprises de l’ESS

Comment agir pour réduire l’empreinte environnementale du numérique, tout en garantissant un accès à tous aux outils nécessaires au quotidien ?

Omniprésente dans toutes les sphères de notre vie professionnelle et personnelle, la digitalisation est un outil à double tranchant qui peut être source de dégâts croissants sur l’environnement et d’exclusion dans l’accès aux équipements et infrastructures.

Dans ce contexte, le numérique durable peut répondre à certaines problématiques et présenter de véritables opportunités avec des solutions faciles à mettre en œuvre pour réduire son empreinte sociale et environnementale.

Alors quelles opportunités économiques représente le numérique durable et comment maîtriser l’impact environnemental et social de ses usages numériques en entreprise ?

PERSPECTIVESS

À travers la publication de cette douzième Note d’opportunité, la CRESS AuRA s’intéresse aux enjeux et opportunités du numérique durable.

Objectif : dresser un état des lieux et faire connaître les solutions proposées par les structures de l’Économie Sociale et Solidaire.